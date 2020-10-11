طالبان تتمنى فوز ترامب بولاية رئاسية ثانية للولايات المتحدة

أعربت حركة "طالبان" في أفغانستان عن أملها في أن يكون الفوز في الانتخابات الأمريكية لصالح الرئيس دونالد ترامب بولاية.

وقال المتحدث باسم الحركة، ذبيح الله مجاهد، في مقابلة هاتفية مع شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية، "نأمل أن يفوز ترامب في الانتخابات وينهي الوجود العسكري الأمريكي في أفغانستان".

كما أعربت الحركة المسلحة عن قلقها إزاء إصابة الرئيس الأمريكي بفيروس كورونا، بحسب المصدر نفسه

في السياق نفسه، قال زعيم بارز آخر في طالبان لشبكة "سي بي إس نيوز": "عندما سمعنا أن ترامب كان مصابًا بفيروس كورونا، شعرنا بالقلق على صحته ، لكن يبدو أنه يتحسن".

من جهته، قال مدير الاتصالات في حملة ترامب تيم مورتو، في تصريح لشبكة "سي بي إس نيوز"، إنه "يرفض دعم طالبان، وأنه يجب على طالبان أن تعرف أن الرئيس ترامب سيحمي المصالح الأمريكية دائمًا بأي وسيلة ضرورية".

ويرجع حماس طالبان تجاه ترامب إلى الهدف الذي يتشاطرانه، وهو إخراج القوات الأمريكية من أفغانستان بعد 19 عامًا من الحرب، وهو وعد طويل الأمد من الرئيس الأمريكي الحالي.

وقبل يومين، قال ترامب عبر تويتر: يبنغي إعادة العدد القليل المتبقي من رجالنا ونسائنا الشجعان الذين يخدمون في أفغانستان إلى وطنهم بحلول عيد الميلاد. وهو ما رحبت به حركة طالبان.

وجاءت تغريدة ترامب بعد ساعات من إعلان مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبرين، أن واشنطن ستخفض عدد جنودها في أفغانستان إلى 2500 بحلول أوائل 2021.

وقال ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم طالبان، في بيان: "ترحب الإمارة الإسلامية (طالبان) بهذه التصريحات وتعتبرها خطوة إيجابية لتنفيذ الاتفاقية الموقعة بين الحركة والولايات المتحدة".

وأضاف أن طالبان ملتزمة أيضا بمضمون الاتفاقية وتأمل في علاقات جيدة وإيجابية مع جميع الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، في المستقبل.