البيت الأبيض: فحوصات ترامب "سلبية" لعدة أيام متتالية

أعلن طبيب الرئيس الأمريكي، الاثنين، أن نتائج الفحوص التي أجريت للرئيس دونالد ترامب الخاصة بفيروس كورونا، جاءت سلبية لعدة أيام متتالية.

جاء ذلك في مذكرة نشرها البيت الأبيض عن الطبيب شون كونلي حول الوضع الصحي لترامب الذي يواصل علاجه من الفيروس.

وأشار كونلي إلى تلقيه عددا كبيرا من الاستفسارات حول نتائج فحصوات ترامب لفيروس كورونا.

وأضاف أن فحوصات ترامب المتعلقة بكورونا جاءت سلبية لأيام متتالية.

وأكد كونلي أنه، وفقا لنتائج الفحوص التي قام بها وإرشادات المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، فإن ترامب لن يتسبب في عدوى لأشخاص آخرين.

والسبت، أصدر طبيب البيت الأبيض شون كونلي، بيانا أكد فيه أن ترامب لم يعد مصدر لانتقال الفيروس.

وأشار إلى أن "الرئيس استوفى معايير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية، ما يعني أنه يستطيع الخروج من الحجر الصحي دون تشكيل أي خطر على الناس".

وفي 2 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أعلن ترامب إصابته وزوجته ميلانيا بكورونا بعد أن تبين إصابة مساعدته هوب هيكس بالفيروس.