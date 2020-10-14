مارك زوكربيرج يتبرع بـ 100 مليون دولار إضافية للانتخابات الأمريكية

أعلن مؤسس شركة "فيسبوك" مارك زوكربيرج، الثلاثاء، أنه وزوجته بريسيلا تشان، تبرعا بمئة مليون دولار إضافية، لمساعدة مكاتب الانتخابات التي تستعد للرئاسيات الأمريكية المقررة الشهر المقبل.

وذكرت وكالة أسوشييتد برس أن التبرع الأخير يرفع إجمالي التمويل للانتخابات من زوكربيرج وتشان إلى 400 مليون دولار، وهو نفس المبلغ الذي خصصه الكونغرس في مارس / آذار الفائت لمساعدة تمويل مكاتب الانتخابات التي تواجه صعوبات في التكليف مع طريقة التصويت الجديدة في ظل جائحة كورونا.

وقدر خبراء الانتخابات أن يكلف إجراء التغييرات على الانتخابات 4 مليارات دولار، لكن الجمهوريين في مجلس الشيوخ لم يتخذوا أي إجراء بشأن مشروع قانون إغاثة قدمه مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، والذي تضمن 3.6 مليارات دولار لمساعدة مسؤولي التصويت.

ومن المقرر أن تخصص التبرعات من أجل معدات الحماية لمنع انتشار كورونا في مواقع الاقتراع، والمعدات اللازمة لمعالجة بطاقات الاقتراع البريدية وغيرها.

والأسبوع الماضي، رفعت جماعة قضائية في الحزب الجمهوري دعاوى في 9 ولايات بزعم أن المنظمات التي تتلقى التبرعات لديها أجندة حزبية.

ونفى مؤسس فيسبوك تلك المزاعم.

وقال في منشور على فيسبوك: "منذ تبرعنا الأول، تم رفع دعاوى قضائية متعددة في محاولة لمنع استخدام هذه الأموال، بناءً على مزاعم بأن المنظمات التي تتلقى تبرعات لديها أجندة حزبية".

وتابع: "هذا خطأ.. ستخدم هذه الأموال المجتمعات في جميع أنحاء البلاد - الحضرية والريفية والضواحي - ويتم تخصيصها من قبل المنظمات غير الحزبية".

ويخوض ترامب معركة انتخابية في 3 نوفمبر المقبل للفوز بولاية رئاسية ثانية، ضد منافسه الديمقراطي، جو بايدن، الذي تولى منصب نائب الرئيس في عهد الرئيس السابق، باراك أوباما.

ومنذ شهور، كان ترامب يضغط ضد التصويت عبر البريد، قائلا إن التصويت عبر البريد على نطاق واسع سيؤدي إلى عمليات احتيال واسعة النطاق، بحسب أسوشييتد برس.