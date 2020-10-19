بولتون: ماكرون حاول التملق لترامب لكنه فشل في نيل إعجابه

قال المستشار السابق للأمن القومي الاميركي جون بولتون إن رأي دونالد ترامب بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون "ليس إيجابياً"، رغم العلاقة الودية التي أظهرها الرجلان خلال لقاءاتهما الأولى.

وأعلن بولتون في مقابلة مع إذاعة "ار تي ال" لمناسبة صدور كتابه "الغرفة التي حدث فيها ذلك: مذكرات البيت الأبيض"، أن ترامب "ليس لديه رأي إيجابي" بماكرون.

وأضاف "حاول ماكرون التملق لترامب. هذه استراتيجية كانت مفيدة غالباً. لكن أعتقد أن ترامب لم يدع نفسه يعجب بماكرون".

وعلى عكس نظرائه الأوروبيين، تودد ماكرون بدايةً للرئيس الأميركي، لكن لم تؤت تلك الاستراتيجية ثمارها، إذ سرعان ما انسحب ترامب من الاتفاق النووي الإيراني ومن اتفاق باريس للمناخ.

وشهد أول لقاء لهما في أيار/مايو 2017 مصافحة قوية، قبل أن يعربا عن تفاهمهما خلال زيارة الرئيس الفرنسي لواشنطن في نيسان/ابريل 2018.

وخلال ذلك اللقاء، بدا ترامب كأنه يحاول نفض غبار عن سترة نظيره. وقال بولتون إن ذلك "هو تماماً عبارة عن لعبة قوة".

وأكد بولتون من جديد أنه لن يصوت لترامب في انتخابات 3 تشرين الثاني/نوفمبر، بعد "الأضرار التي تسبب بها خلال ولايته الأولى".

وقال "إنه فاشل. يرى العالم منقسماً بين خاسرين ورابحين وهو متجه إلى معسكر الخاسرين".