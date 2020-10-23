واشنطن تعتمد عقارا لعلاج مرضى "كورونا"

أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، موافقتها على استخدام عقار "فيكلوري" (Veklury) المضاد للفيروسات في علاج فيروس مرض كوفيد-19.

وأفاد بيان صادر عن الإدارة، مساء الخميس، أن التجارب السريرية التي أجرتها معاهد الصحة الوطنية الأمريكية على عقار فيكلوري أظهرت أنه يقلص فترة تعافي المصابين بفيروس كورونا.

وأضاف أن العقار يستخدم في علاج البالغين والأطفال (فوق 12 عاما ووزن 40 كغم) من كوفيد-19 مما يتطلب دخولهم المستشفى.

وأوضح البيان أن عقار فيكلوري الذي رخص له سابقا من قِبل إدارة الغذاء والدواء للاستخدام الطارئ في علاج مرضى كورونا، صار حاليا الأول والوحيد المعتمد في الولايات المتحدة ضد كوفيد-19.

من جهتها، أوضحت شركة "جلعاد ساينسيز" (أمريكية) المنتجة للدواء أنه يمنع المادة التي يستخدمها الفيروس للتكاثر في الجسم، فيما يجب على المرضى إجراء اختبارات الكلى والكبد أولاً للتأكد من سلامتها قبل استخدام الدواء.

وأشارت الشركة في بيان إلى أهمية تناول الدواء مع عقار هيدروكسي كلوروكوين المستخدم في علاج الملاريا، حتى لا ينخفض تأثيره.

يذكر أن عقار فيكلوري استخدم في معالجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال إصابته بفيروس كورونا مؤخرا، وهو معتمد حاليا في نحو 50 دولة بالعالم.

يشار أن ترامب قال في 6 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بعد وصوله البيت الأبيض عقب 4 أيام من إصابته بكورونا، إنه "سيتم طرح اللقاحات في وقت قريب"، داعيا مواطنيه إلى عدم الخوف من الفيروس.