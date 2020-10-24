بايدن يعد بلقاحات مجّانية "للجميع" ضدّ كوفيد-19 إذا فاز في الانتخابات

تعهّد المرشح الديموقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن، بتوفير اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد مجاناً "للجميع" في إطار خطته الوطنية لمكافحة الوباء، وذلك في حال فوزه بالرئاسة.

وفي خطاب الجمعة، استعرض بايدن خطته لمكافحة الفيروس قبل 11 يوماً من موعد الانتخابات، حيث أكد أنه "حال توفر لقاح آمن وفعّال، فإنه يجب أن يتاح مجانا للجميع، سواء كان لديهم تأمين أم لا".

وكان الرئيس دونالد ترامب، المتخلف عن منافسه في نتائج استطلاعات الرأي، أكد بدوره أن اللقاح يجب أن يوفر مجانا.

وخلال المناظرة الأخيرة قبل الانتخابات، الخميس، توقع بايدن أن تواجه الولايات المتحدة "شتاء قاتماً" بسبب الجائحة التي حصدت حتى الجمعة أرواح أكثر من 229 ألف شخص في الولايات المتّحدة.

وأضاف قائلا أمام ترامب "لا يوجد عالم واحد جدّي في العالم يعتبر أنّه (كوفيد-19) سيختفي قريباً".

وردّ ترمب: "نحن نحاربه (الفيروس) بحزم شديد". وأضاف "لدينا لقاح آتٍ، إنّه جاهز، سيتم الإعلان عنه في الأسابيع المقبلة"، دون أن يحدد الموعد الدقيق لجهوزية اللقاح المرتقب.