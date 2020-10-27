الاعتداء على 3 مساجد في مدينة مونتريال الكندية خلال شهر واحد

شهدت مدينة مونتريال الكندية، 3 حوادث اعتداء على مساجد خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري وحده.

وقالت الشرطة إنّ مدينة مونتريال شهدت "3 حوادث اعتداء على مساجد، أحدثها السبت الماضي، فيما كان هناك اعتدائين آخرين واحد بتاريخ 19 أكتوبر والآخر بتاريخ 5 من الشهر نفسه".

وأوضحت الشرطية كارولين شيفريفيلس، من شرطة مونتريال، إن المحققين ينظرون في الاعتداءات الثلاث بـ"اعتبارها حوادث سرقة وليست جرائم كراهية"، حسب ما نقلت صحيفة "مونتريال جازييت"، الثلاثاء.

وأضافت أن الشرطة تبحث الآن في لقطات المراقبة لتحدد ما إذا كانت عمليات الاقتحام مرتبطة ببعضها البعض.

وجاءت تصريحات الشرطية في ظل اتهامات من قبل أفراد من الجالية المسلمة، تشير إلى تورط رجل واحد (61 عاما) في الهجمات الثلاث، حسب المصدر ذاته.

وكانت الشرطة ألقت القبض على الرجل المشار إليه في واقعة الاعتداء على مسجد "السلام" وسط مدينة مونتريال في 5 أكتوبر بعد فحص لقطات المراقبة، إلا أنها عادت وأفرجت عنه في الـ15 من الشهر نفسه، بشرط مثوله للمحاكمة في 14 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وبررت الشرطة الإفراج بأنه مستند إلى قانون ينص على أنه لا يتم احتجاز المشتبه بهم الذين يتم إلقاء القبض عليهم في تهم سرقة بسيطة حتى مثولهم للمحاكمة.

واتهمت الشرطة الرجل بسرقة مبلغ "صغير" من المال من المسجد. غير أنها في المقابل، أكدت أنها ستحقق مع الرجل في الاعتداءين الأخرين.

ويتهم أفراد من الجالية المسلمة في مونتريال، الرجل نفسه بالتورط في حادثتي الاعتداء اللتين وقعتا فجر السبت الماضي على مسجد "نور المدينة"، وفي 19 أكتوبر على مسجد "مكة المكرمة".