ترودو : منفذو هجوم نيس إرهابيون لا يمثلون الإسلام

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، حول حادثة الطعن بمدينة نيس الفرنسية: "المجرمون والإرهابون والقتلة بدم بارد الذين ينفذون هكذا هجمات لا يمثلون الإسلام".

ووصف ترودو في تصريحات صحفية، الخميس، حادثة الطعن بأنها "عمل إرهابي بشع"، معربًا عن إدانته له.

وأضاف: "هذه أعمال إجرامية شنيعة، وظالمة بكل الأحوال وإهانة لقيمنا كافة، فمن ينفذ هذه الهجمات مجرمون وإرهابيون وقتلة بدم بارد لا يمثلون الإسلام".

وأسفرت حادثة طعن وقعت صباح الخميس، في كنيسة نوتردام بمدينة نيس جنوبي فرنسا، عن مقتل 3 أشخاص.

وأعلنت الشرطة الفرنسية في وقت سابق اليوم اعتقال منفذ الهجوم.

وأشار عمدة "نيس" كريستيان إستروسي، أن المعطيات الأولى تشير إلى أن الهجوم "عمل إرهابي".