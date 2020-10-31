الحرس الوطني ينتشر في فيلادلفيا وتمديد حظر التجول في المدينة

انتشرت قوات الحرس الوطني في فيلادلفيا فيما فُرض حظر للتجول مجدداً مساء الجمعة في أكبر مدن بنسلفانيا التي شهدت اضطرابات على خلفية مقتل رجل أسود برصاص الشرطة الاثنين.

وكتب رئيس بلدية المدينة جيم كيني على تويتر "يدخل حظر التجول حيز التنفيذ الليلة، من الساعة 21,00 حتى الساعة 6,00".

وأضاف "لن يتمكن الناس من الخروج إلا للعمل أو إذا احتاجوا إلى مساعدة طبية أو مساعدة عاجلة، أو للإدلاء بأصواتهم".

وكان فُرض حظر للتجول مساء الأربعاء ثم تم رفعه الخميس.

وأشار رئيس البلدية الديمقراطي إلى أن الحرس الوطني "انتشر في محيط المباني الحكومية الاستراتيجية أو بنى تحتية أخرى". كما يُمكن إرسال وحدات إضافية إذا لزم الأمر، إلى مناطق تجارية شكلت خلال الأيام الأخيرة مسرحًا لعمليات نهب.

وفي حين أن هذه المدينة ذات الغالبية الديمقراطية تشهد بالفعل توترًا مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الثلاثاء، إلا أن المسؤول البلدي شدد على أن وجود الحرس الوطني "ليس مرتبطًا بالانتخابات"، بل "بالاضطرابات التي جرت هذا الأسبوع".

وتأتي هذه الإجراءات في وقت تتوقع فيلادلفيا خروج مزيد من الاحتجاجات في نهاية الأسبوع، وسط أجواء من توتر ما قبل الانتخابات وفي ظل زيادة جديدة في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

واندلعت أعمال العنف مساء الاثنين بعد مقتل رجل يبلغ من العمر 27 عامًا، في حي ويست فيلادلفيا، بعد أن أصابه شرطيان بطلقات نارية، فيما لم يكونا معرضين للخطر الوشيك، وفق ما أظهر شريط فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتوجه الشرطيان إلى مكان الحادث بعد أن ورد اتصال يُفيد بوجود رجل يحمل سكينًا. ورفض الرجل تسليم سلاحه رغم أوامر الشرطة، بحسب المتحدث باسم شرطة فيلادلفيا.

وذكر والده لصحيفة فيلادلفيا إنكوايرر، أن المغدور يعاني مشاكل نفسية وكان يخضع للعلاج.

ثم اجتاحت البلاد موجة من الاحتجاجات المناهضة للعنصرية انطوت أحيانًا على أعمال عنف، منذ مقتل جورج فلويد، على يد شرطي أبيض في نهاية أيار/مايو.