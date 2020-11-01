مقتل شخصين في حادثة طعن بمدينة كيبيك الكندية

قتل شخصان وأصيب 5 آخرون، الأحد، في حادثة طعن وقعت بأحد الشوارع السياحية في مدينة كيبيك الكندية.

وأعلن إثيان دويون، المتحدث باسم شرطة كيبيك، على تويتر، توقيف منفذ الهجوم، وقال إنه "شاب في منتصف العشرينيات"، دون الكشف عما إذا كان معروفا لدى الشرطة.

وقال إنّ "شخصين على الأقل قتلا في الهجوم الذي وقع في وقت مبكر من صباح الأحد، إضافة إلى إصابة 5 آخرين تم نقلهم لتلقى العلاج في أحد المستشفيات".

وووقع الهجوم عند الساعة الواحدة صباحا بالتوقيت المحلي (6:00 ت.غ)، قرب فندق "شاتو فرونيتاك" التاريخي بكيبيك.

ولم تكشف الشرطة حتى الساعة (7:00 ت.غ) عن هوية منفذ الهجوم الذي تم توقيفه، أو دوافعه، كما لم توضح مدى خطورة الإصابات التي تعرض لها الضحايا.

وعلى صعيد آخر، أطلقت شرطة كيبيك، مساء السبت، عملية بحث عن رجل يرتدي ملابس العصور الوسطى ومسلحا بنصل، تسبب في سقوط عدد من الضحايا، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.