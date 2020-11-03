فتح مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

انطلقت الانتخابات الرئاسية الأمريكية للعام 2020، الأحد، بفتح مراكز الاقتراع أمام الناخبين في 8 ولايات على الساحل الشرقي، بينها فرجينيا، ونيويورك، ونيوجيرسي، وكارولينا الشمالية.

وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية، أنه في وقت لاحق انضمت ولايات ماين ونيوهامشير وكونيتيكت، وأوهايو، وواشنطن وماريلاند، وماساتشوستس، وديلاوير، وكارولينا الجنوبية وجورجيا، ورود آيلاند لقائمة التصويت.

و بحسب موقع "فوكس نيوز"، فإن المرشح الديمقراطي جو بايدن، فاز في انتخابات منتصف الليل في قرية ديكسفيل نوتش، بأغلبية ساحقة على حساب منافسه الجمهوري دونالد ترامب، الذي يتطلع للظفر بولاية ثانية في السباق نحو البيت الأبيض.

وأدلى ناخبو ديكسفيل نوتش، القرية الصغيرة البالغ عدد سكانها 12 شخصا شمال شرقي الولايات المتحدة، بأولى الأصوات بحلول منتصف ليل الإثنين/الثلاثاء.

وكان آخر مرشح يفوز بأغلبية ساحقة في ديكسفيل نوتش، هو ريتشارد نيكسون عام 1960، حسب المصدر ذاته.

وفي السياق، أعلنت مؤسسة مشروع الانتخابات الأمريكية، وهي جهة إحصاء غير رسمية معنية بمتابعة الاقتراع، تصويت 99.6 مليون أمريكي في الاقتراع المبكر قبل الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وقالت المؤسسة على موقعها الإلكتروني إن المشاركين في التصويت المبكر "حققوا رقما قياسيا".

ولفتت أنّ نسبة التصويت في الاقتراع المبكر بلغت "71 بالمئة من نسبة الإقبال العامة (على الانتخابات) في العام 2016".

كما أشارت إلى تصويت نحو 64 مليون ناخب أمريكي عبر خدمة البريد.

ووفقا لخريطة CNN للانتخابات الأمريكية، فإن الصراع بين الرئيس الحالي المرشح الجمهوري ترامب والمرشح الديمقراطي بايدن يتركز في ولايات أريزونا وفلوريدا، وجورجيا، وماين، وكارولينا الشمالية، وأوهايو.