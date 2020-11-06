بايدن ردا على ترامب: لا يمكن لأحد أن يسلبنا ديمقراطيتنا

قال مرشح الرئاسة الديمقراطي، جو بايدن، الجمعة، إنه لا يمكن لأحد أن يسلب البلاد ديمقراطيتها سواء الآن أو في أي وقت.

جاء ذلك في تغريدة على تويتر في أعقاب مطالبات ترامب بوقف فرز الأصوات المتبقية لحسم نتائج الانتخابات وتشكيكه في نزاهتها.

وقال بايدن في التغريدة: لا يمكن لأحد أن يسلبنا ديمقراطيتنا، سواء الآن، أو في أي وقت. لقد قطعت أمريكا شوطاً طويلاً وخاضت معارك كثيرة وتحملت الكثير لتترك ذلك يحدث.

وأضاف في تغريدة ثانية: دونالد ترامب يتوجه للمحكمة لوقف فرز الأصوات. حشدنا أكبر جهود لحماية الانتخابات في التاريخ للرد ونحتاج مساعدتكم.