بايدن يتقدم على ترامب في بنسلفانيا "المتأرجحة" واحتمال إعادة الفرز في جورجيا

كشفت آخر حصيلة لفرز أصوات الناخبين الأمريكيين، تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن على الجمهوري دونالد ترامب فيولاية بنسلفانيا المتأرجحة، بحسب "فوكس نيوز".

وأفاد المصدر الجمعة، أن بايدن تقدم على منافسه ترامب في الولاية، بفارق 5594 صوتًا، في سباق الرئاسة.

ويبقى هناك آلاف أوراق الاقتراع تنتظر الفرز، والتي سيكون لها الحسم في تحديد من يعتلي منصة البيت الأبيض خلال الولاية المقبلة.

كما تقدم بايدن على ترامب في ولاية جورجيا بفارق حوالي ألف صوت، حتى الآن، ما يعني إمكانية طلب إعادة فرز الأصوات في هذه الولاية.

وبموجب قانون ولاية جورجيا، فإنه إذا كان الفارق بين المرشحين أقل من نصف نقطة مئوية ( 0.5 بالمئة ) من عدد المصوتين، فيمكن طلب إعادة فرز الأصوات، بحسب وكالة أسوشييتد برس.

وقالت الوكالة إنه "لايزال هناك آلاف من الأصوات تنتظر العد في هذه الولاية وكثير منها في المقاطعات التي تقدم فيها المرشح جو بايدن".

وأظهر تحليل للوكالة أن الفارق لصالح بايدن نما مع بدء عد الأصوات التي أدلي بها في البريد، والتابعة لهذه المقاطعات، مما قد يعني زيادة الفارق بين المرشحين.