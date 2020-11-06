ولاية جورجيا الأمريكية تتجه نحو إعادة فرز الأصوات

قال وزير الخارجية بولاية جورجيا الأمريكية، براد رافينسبيرغر، إن نتائج الانتخابات الرئاسية في الولاية لم تتضح بعد، الأمر الذي يستدعي إعادة الفرز.

وأضاف الوزير رافينسبيرغر، في تصريح صحفي الجمعة، أن إعادة فرز الأصوات في الولاية سيكون "بسبب الهامش الصغير بين المرشحين".

وتابع موضحًا: "في الوقت الحالي المرشحان يتقاربان في جورجيا (..) فرزنا حوالي 5 ملايين بطاقة اقتراع، وهناك فجوة تصل إلى عدة آلاف".

ولفت إلى أن "العدد النهائي في جورجيا في هذه المرحلة له تداعيات هائلة على البلد بأكمله".

تجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن إعادة الفرز إلا بعد التصديق على الجولة الأولى من التصويت.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وكالة "أسوشيتد برس" أن المرشح الديمقراطي جو بايدن تقدم على منافسه الجمهوري الرئيس دونالد ترامب في جورجيا بفارق 917 صوتا.

وبموجب قانون ولاية جورجيا، فإنه إذا كان الفارق بين المرشحين أقل من نصف نقطة مئوية ( 0.5 بالمئة) من عدد المصوتين، فيمكن طلب إعادة فرز الأصوات.

وقالت الوكالة إنه "لا يزال هناك آلاف من الأصوات تنتظر الفرز في الولاية، وكثير منها في المقاطعات التي تقدم فيها المرشح جو بايدن".

وأظهر تحليل للوكالة أن الفارق لصالح بايدن نما مع بدء عد الأصوات التي أدلي بها الناخبون عبر البريد، والتابعة لهذه المقاطعات، مما قد يعني اتساع الفارق بين المرشحين.