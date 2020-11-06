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4.5 مليون دولار غرامة ضد مدرسة لـ"غولن" الإرهابية بالولايات المتحدة

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 06.11.2020 11:42
آخر تحديث في 06.11.2020 12:01
4.5 مليون دولار غرامة ضد مدرسة لـغولن الإرهابية بالولايات المتحدة

قضت وزارة العدل الأمريكية بغرامة مالية قيمتها 4.5 ملايين دولار على مدرسة تابعة لمنظمة "فتح الله غولن" (الكيان الموازي) الإرهابية، إثر إدانتها بالتلاعب في إحدى المناقصات.

جاء ذلك بحسب بيان نشرته الوزارة الأمريكية، الخميس، على موقعها الإلكتروني الرسمي.

وأوضح البيان، أن "إدارة مدارس (Concept Schools) المرتبطة بالمنظمة الإرهابية، والتي تعمل بولايتي إلينوي وأوهايو، وافقت على دفع غرامة قدرها 4.5 مليون دولار للدولة بسبب ضلوعها في فساد متعلق بالتلاعب في إحدى المناقصات".

وقال البيان "وافقت إدارة المدرسة على دفع الغرامة لخرقها قانون المنافسة الذي وضعته لجنة الاتصالات الفيدرالية"، مشيرًا إلى أن هذه المناقصة متعلقة بالأجهزة التكنولوجية.

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