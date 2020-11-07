ترامب يرفض الإقرار بالهزيمة

رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، الإقرار بهزيمته في انتخابات الرئاسة، قائلا: "الانتخابات لم تنته بعد".

جاء ذلك عقب إعلان وسائل الإعلام فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في السباق الرئاسي.

وقالت الحملة الانتخابية لترامب، في بيان: "كلنا نعرف لماذا يعجل جو بايدن بإعلان نفسه فائزا، ولماذا حلفاؤه في الإعلام يحاولون جاهدين مساعدته، إنهم لا يريدون كشف الحقيقة".

وتابع البيان: "الحقيقة الواضحة أن الانتخابات لم تنته بعد، لم يتم التصديق على فوز بايدن في أي ولاية".

وأضاف البيان: "دعوا الولايات المتنازع عليها بشدة والتي سيعاد فيها الفرز الإجباري، أو الولايات التي واجهت مصاعب قانونية، هي التي تحدد المنتصر في النهاية".

وضربت الحملة المثل بولاية بنسلفانيا، حيث لم يمنح المراقبون الشرعيون الفرصة الحقيقية لمراقبة عملية الفرز، قائلة: "الأصوات القانونية هي التي تحدد الفائز، وليس وسائل الإعلام".

وأعلنت الحملة أنه بدءا من الإثنين، ستبدأ في اتخاذ الإجراءات القانونية في المحاكم، لضمان تنفيذ قانون الانتخابات كليا، وتتويج الفائز الحقيقي.

وأضافت الحملة أن الشعب الأمريكي يستحق انتخابات صادقة، ما يعني احتساب جميع الأصوات الشرعية، واستبعاد جميع الأصوات غير الشرعية.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت وسائل اعلام أمريكية بينها "سي إن إن"، ووكالة أسوشيتيد برس، و"فوكس نيوز"، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات، ليصبح بذلك الرئيس الـ46 للولايات المتحدة.

وقالت شبكة "سي إن إن" الإخبارية إن "بايدن حصل على 274 صوتا في المجمع الانتخابي بعد تأكد فوزه بولاية بنسلفانيا (20 صوتا)".

وفي السياق نفسه، ذكرت قناة "فوكس نيوز" أن "بايدن بعد فوزه بولاية بنسلفانيا فاز بولاية نيفادا (16 صوتا) ما يرفع أصواته بالمجمع الانتخابي إلى 290".