بايدن في خطاب النصر: أعدكم بالسعي للوحدة

أكد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، أنه سيسعى للوحدة وليس للتفرقة خلال فترة حكمه للبلاد.

جاء ذلك في خطاب النصر الذي ألقاه مساء السبت، في مدينة ويلمنغتون التابعة لولاية ديلاوير.

وقال بايدن إنه يشعر بالفخر والاعتزاز لثقة الأمريكيين به، مبينا أن الشعب الأمريكي قال كلمته الأخيرة في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف قائلا: "أدرك خيبة الأمل لدى أنصار ترامب، لكن علينا الآن أن ندع التصريحات اللاذعة جانبا فقد حان الوقت لكي نستمع لبعضنا البعض".

وأشار إلى أنه سيبدأ اعتبارا من الاثنين بتشكيل خلية أزمة خاصة بفيروس كورونا، وسيعمل خلال فترة حكمه على تحسين الاقتصاد ومكافحة التمييز العنصري وتغير المناخ.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت وسائل إعلام أمريكية بينها "سي إن إن"، و"أسوشيتيد برس"، و"فوكس نيوز"، فوز بايدن بالانتخابات، ليصبح بذلك الرئيس الـ46 للولايات المتحدة.

وقالت شبكة "سي إن إن" الإخبارية، إن "بايدن حصل على 274 صوتا في المجمع الانتخابي، بعد تأكد فوزه بولاية بنسلفانيا (20 صوتا)".

كما ذكرت قناة "فوكس نيوز"، أن "بايدن بعد فوزه في بنسلفانيا فاز بولاية نيفادا (16 صوتا)، ما يرفع أصواته بالمجمع الانتخابي إلى 290".