"سي إن إن": ميلانيا تنصح ترامب بالاعتراف بالخسارة

دعت ميلانيا ترامب، الأحد، زوجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الاعتراف بالهزيمة في الانتخابات الرئاسية أمام منافسه جو بايدن.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن مصدر مطلع (لم تسمّه) قوله: "ميلانيا أخبرت ترامب بأن عليه الاعتراف بالهزيمة في الانتخابات الرئاسية أمام منافسه جو بايدن".

وأضاف المصدر أن "السيدة الأولى انضمت إلى المجموعة المتزايدة من الدائرة المقربة من الرئيس ترامب التي تنصحه بأن الوقت قد حان لقبول الخسارة"، رغم أنها لم تعلق علنًا على نتائج الانتخابات.

جاء ذلك عقب إعلان تواصل صهر ترامب وأحد كبار مستشاريه جاريد كوشنر أيضا مع الرئيس من أجل الاعتراف بخسارة الانتخابات، بحسب "سي إن إن".

وفي وقت سابق اليوم، أكد الرئيس الأمريكي موقفه الرافض للقبول بنتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، قائلا إنها "انتخابات مسروقة".

وكتب ترامب، في سلسلة تغريدات، "هؤلاء الناس لصوص.. أجهزة المدن الكبرى فاسدة.. هذه انتخابات مسروقة".

وأضاف: "هناك عدد من الإقرارات الخطية تشير إلى حدوث تزوير في الاقتراع".

وتابع ترامب قائلا: "لدينا تاريخ حافل من مشاكل الانتخابات في هذا البلد".

ومساء السبت، أعلنت وسائل إعلام أمريكية بينها "سي إن إن"، و"أسوشيتيد برس"، و"فوكس نيوز"، فوز بايدن بالانتخابات، ليصبح بذلك الرئيس الـ46 للولايات المتحدة.

وذكرت قناة "فوكس نيوز" الداعمة لترامب، أن "بايدن بعد فوزه في بنسلفانيا فاز بولاية نيفادا (6 أصوات)، ما يرفع أصواته بالمجمع الانتخابي إلى 290".