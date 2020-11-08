واشنطن بوست: بايدن سيبدأ ولايته برفع حظر دخول مواطني دول مسلمة

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، الأحد، إن الديمقراطي جو بايدن، الذي أعلنت غالبية وسائل الإعلام المحلية، فوزه بالانتخابات الرئاسية للعام 2020، يعتزم رفع الحظر المفروض على دخول مواطني عدة دول إسلامية إلى الولايات المتحدة.

جاء ذلك في تقرير للصحيفة يكشف أولى ملامح سياسة بايدن المنتظرة، والتي تنبأت بأن تحدث "تغييرا بالبلاد، وأن تكون فترة رئاسته قائمة على أولويات مختلفة جذريا"، مقارنة بدونالد ترامب.

ونقلت "واشنطن بوست" عن مصادر مطلعة قولهم إن "الرئيس المنتخب جو بايدن يخطط للتوقيع سريعا على عدة أمور تنفيذية بعد تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة في 20 يناير/ كانون الثاني المقبل، تشمل إعادة انضمام الولايات المتحدة لاتفاقية باريس للمناخ، و إلغاء انسحاب واشنطن من منظمة الصحة العالمية والذي تم بناء على قرار من ترامب".

كما أشارت إلى أن بايدن "سيلغي حظر السفر المفروض على بعض البلدان ذات الأغلبية المسلمة وأنه سيعيد البرنامج الذي يسمح (للحالمين) المهاجرين الذين تم جلبهم إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانوني كأطفال، بالبقاء في الولايات المتحدة".

وأصدر ترامب قرار الحظر في نسخته الأولى بعد أسبوع واحد فقط من توليه السلطة في يناير/كانون الثاني 2017 بدعوى حماية الأمريكيين من الإرهاب.

واستهدف القرار حينها مواطني سبع دول إسلامية هي: العراق والسودان وإيران وليبيا والصومال وسوريا واليمن، وتسبب في فوضى بالمطارات واحتجاجات عارمة.

وبعد سلسلة من الطعون والمعارك القضائية، عدلت المحكمة العليا الأمريكية القائمة لتشمل النسخة الحالية من الحظر دول إيران وليبيا والصومال وسوريا واليمن، بينما تواجه كوريا الشمالية وفنزويلا أيضًا قيودًا على التأشيرة.