شركة أدوية أمريكية تعلن فعالية لقاحها ضد كورونا

أعلنت شركة " فايزر" الأمريكية للأدوية، الاثنين، فعالية لقاحها ضد فيروس كورونا.

وقالت الشركة، في بيان، إنّ النتائج الأولية للتجارب النهائية على اللقاح "أثبتت فعاليته بنسبة 90%؛ ما يشير إلى أن الشركة تسير في الاتجاه الصحيح"، حسب ما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.

وأضافت أنّها ستتقدم بطلب طارئ لترخيص استخدام اللقاح في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري .كما وصفت الشركة إعلانها اليوم نتائج تجاربها على اللقاح المنتظر بأنه "يوم عظيم للعلم والإنسانية".

وتشرف على تطوير هذا اللقاح شركتا فايزر وبيونتيك، واختبر على 43 ألفا و500 شخص في 6 بلدان.

وحسب البيان، لم تكن هناك تحفظات صحية على مفعوله.

يشار أنّ هناك أكثر من عشرة لقاحات في المراحل النهائية للاختبار، لكن يعد لقاح "فايزر" الأول الذي يحقق نتائج مرجوة.

وسجل العام حتى عصر الاثنين أكثر من 50 مليون و800 ألف إصابة بكورونا وما يزيد على مليون و200 ألف وفاة، حسب موقع "وورلد ميتر" المعني برصد تطورات الفيروس.

فيما تعافى من الفيروس أكثر من 35 مليون و800 ألف شخص.