بومبيو يبدأ الجمعة جولة في المنطقة تشمل تركيا

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الثلاثاء أنه سيبدأ الجمعة جولة تقوده إلى سبع دول حليفة للولايات المتحدة سبق أن هنّأت الديمقراطي جو بايدن بفوزه بالرئاسة الأميركية على الرغم من عدم إقرار الرئيس دونالد ترامب بهزيمته في الاستحقاق.

وقال بومبيو إن محطّته الأولى ستكون باريس التي سيتوجّه منها إلى اسطنبول ثم إلى جورجيا، الجمهورية السوفيتية السابقة، وبعدها إلى القدس فالسعودية والإمارات وقطر.

وسيبحث بومبيو خلال الجولة "الجهود التاريخية" التي يبذلها ترامب والرامية إلى "إرساء السلام والتعاون في الشرق الأوسط".

لكن يرجّح أن يطغى الإرباك على هذه الجولة إذ يرفض ترامب الإقرار بهزيمته في الاستحقاق الرئاسي، كما ترفض إدارته التنسيق مع فريق بايدن في التمهيد لعملية انتقال السلطة، علما أن الأخير سينصّب رئيسا للبلاد في 20 كانون الثاني/ يناير.

وسارعت فرنسا التي، على غرار دول أوروبية أخرى، إلى الإعراب عن أملها بقيام تعاون مع بايدن الذي يتشارك مع الفرنسيين الأولويات، لا سيّما على صعيد مكافحة التغيّر المناخي والتعاون في التصدي لجائحة كوفيد-19 وتعزيز الجهود الدبلوماسية في الملف الإيراني.

كذلك هنّأ كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب إردوغان بايدن بفوزه بالرئاسة.

ويُتوقّع أن يبحث بومبيو في جولته تشديد الضغوط على إيران خلال الشهرين المتبقيين من عمر إدارة ترامب الذي انسحب في عام 2018 من الاتفاق النووي التاريخي المبرم مع إيران وأعاد فرض عقوبات أحادية قاسية على طهران.