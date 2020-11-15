صدامات بين أنصار ومناهضي ترامب في واشنطن

اندلعت صدامات بين أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومجموعات مناهضة له، عقب مسيرة مؤيدة لترامب، بالعاصمة واشنطن، مساء السبت.

وشارك مئات الآلاف في مظاهرات كبيرة، رافضة لنتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، أعربوا فيها عن تأييدهم للرئيس.

إلا أن مؤيدي ترامب اشتبكوا بالأيدي مع أنصار حركة "حياة السود مهمة" ومجموعات أخرى مناهضة، قرب البيت الأبيض.

ونقلت حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض مواطن من ذوي البشرة السمراء، لطعنة بالسكين، أثناء العراك.

فيما أعلنت شرطة واشنطن، تدخلها السريع لفض العراك وتوقيف 10 أشخاص على الأقل.

والسبت، ظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمسيرة "مليونية" مؤيدة له في واشنطن.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن "كاميراتها رصدت ترامب، وهو داخل سيارة كانت تمر بمكان تجمع أنصاره في ساحة الحرية بوسط العاصمة الأمريكية واشنطن".

وشن ترامب حربا قضائية للطعن بالنتائج في ولايات عدة. ويؤكد الرئيس وداعموه حصول عمليات تزوير.

والجمعة، عزز منافسه جو بايدن، انتصاره بالفوز بولاية جورجيا (16 صوتا)، ليرفع عدد الأصوات التي حصل عليها من المجمع الانتخابي إلى 306.

ويقف الرئيس ترامب الآن عند 232 صوتا، بعد أن كسب بايدن 5 ولايات عرفت بتأييدها للجمهوريين سابقا، هي كل من أريزونا وجورجيا وبنسلفانيا وميشيغان بالإضافة إلى ويسكنسن.