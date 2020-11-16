مستشار الأمن القومي الأميركي: ترامب يرغب في رفع الحصار الخليجي عن قطر قبل مغادرته

قال مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبراين، إن رفع الحصار المفروض من دول خليجية على قطر، من أولويات الإدارة الأميركية الراهنة خلال السبعين يوما المتبقية من عمرها لحين تسليم السلطة للإدارة الجديدة.

جاء ذلك الاثنين، في مقابلة في إطار منتدى الأمن العالمي 2020، حيث تناول مواضيع السياسة الخارجية لبلاده.

وتطرق أوبراين إلى الحصار المفروض على قطر من قبل السعودية والبحرين والإمارات ومصر منذ يونيو/حزيران 2017.

وقال: "حتى لو كنا سنغادر الإدارة في يناير، فإن رفع الحصار عن قطر، سيكون ضمن أولوياتنا، خلال السبعين يوما المقبلة. هذا الاحتمال موجود بالفعل".

وشدد على "ضرورة إقامة علاقات ودية بين دول الخليج من أجل تحقيق توازن في مواجهة إيران بالشرق الأوسط".

ولفت إلى أن "التناغم بين دول الخليج سيفتح الباب أمام المزيد من اتفاقات السلام مع إسرائيل، وسيخلق فرصا اقتصادية حقيقية في الشرق الأوسط وفي بقية مناطق العالمين العربي والإسلامي".

وشبه أوبراين موقف الدول الخليجية حيال قطر بـ"الخلاف العائلي" وأشار إلى أن حل خلاف كهذا "يتسم بالصعوبة".

وأكد أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعمل على تسوية النزاع الخليجي، وأن الأمر يمثل أولوية لها طالما بقي ترامب في السلطة.

وفي وقت سابق قال أوبراين: "الرئيس دونالد ترامب لا يزال لديه فرصة للفوز في الانتخابات، لكن ستكون هناك عملية انتقال احترافي للسلطة في حال فوز جو بايدن".