السجن لمهندس أمريكي نقل تكنولوجيا عسكرية إلى الصين

حكمت محكمة أمريكية، الأربعاء، بالسجن لمدة 38 شهرا حق مهندس أدانته بـ"نقل معلومات مهمة" عن التكنولوجيا العسكرية إلى الصين.

وقال المدعون الفيدراليون، إن المهندس "وي صن" مواطن يحمل الجنسيتين الأمريكية والصينية نقل معلومات مهمة عن التكنولوجيا العسكرية أثناء عمله في شركة "Raytheon" الدفاعية بولاية أريزونا الأمريكية، بحسب وكالة أسوشيتد برس.

وأضافت أن "وي صن" انتهك في السابق قانون مراقبة تصدير الأسلحة.

يشار أن المهندس قام بتحميل معلومات فنية في مجال الدفاع على الكمبيوتر الذي قدمته له شركة "Raytheon" خلال عامي 2018-2019، ونقلها إلى الصين.

وذكر مسؤولون أمريكيون أن المعلومات الفنية تتضمن بيانات عن نظام التوجيه الصاروخي المتقدم.

كما عمل المهندس لمدة 10 سنوات في Raytheon المعنية بتطوير أنظمة الصواريخ التي يستخدمها الجيش الأمريكي، وكان لديه إمكانية الوصول للمعلومات المرتبطة مباشرة بتكنولوجيا الدفاع الحساسة.