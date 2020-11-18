فايزر ستقدم "قريباً جداً" طلباً للحصول على ترخيص بتسويق لقاحها

أعلن المدير العام للمجموعة الدوائية الأميركية "فايزر" أنها ستقدم "قريباً جداً" طلباً للحصول على ترخيص بتسويق لقاحها المضاد لفيروس كورونا في الولايات المتحدة، ما سيتيح بدء عمليات التطعيم خلال كانون الأول/ديسمبر، إذا ما سارت الأمور على ما يرام.

وقال ألبرت بورلا الثلاثاء خلال مؤتمر نظمه موقع ستاتنيوز: "نحن قريبون جداً من تقديم طلب ترخيص طارئ".

ولم يؤكد المدير العام لفايزر أو ينفِ ما إذا كان تقديم الطلب سيتم هذا الأسبوع، علماً بأنه قال سابقاً إن الطلب سيقدم على الأرجح في الأسبوع الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، أي هذا الأسبوع.

وهذا اللقاح التجريبي طورته فايزر بالتعاون مع شركة بيونتيك الألمانية.

والترخيص الطارئ هو تصريح مؤقت أو مشروط تمنحه وكالة الأدوية الأميركية (اف دي إيه) للتصدي لحالة طارئة مماثلة لجائحة كوفيد-19. ويمكن للوكالة أن تُبطل هذا التصريح أو تعدله إذا ما ظهرت لاحقاً بيانات جديدة بشأن فعالية اللقاح أو سلامته.

وفي أوروبا، تستخدم "وكالة الأدوية" إجراءً معجلاً يتيح لها إجراء عملية "تقييم متواصل" للبيانات المتعلقة بمدى فعالية أي لقاح أو دواء وسلامته فور صدور هذه البيانات وحتى قبل أن تقدم الشركة المصنعة طلب ترخيص رسمياً.

ولم تذكر إدارة الغذاء والدواء الأميركية المدة التي ستستغرقها مراجعة البيانات المتعلقة بفعالية اللقاح وسلامته، وهما المعياران الرئيسيان لإصدار الترخيص الطارئ له، إلى جانب القدرة على إنتاج جرعات كبيرة منه.

ولقاح فايزر هو أحد ثلاثة لقاحات تجريبية تتابع وكالة الأدوية الأوروبية سير التجارب السريرية عليها وفقاً للآلية المعجلة. واللقاحان الآخران تطور أحدهما أوكسفورد/أسترازينيكا والثاني موديرنا.

والاثنين أعرب منصف السلاوي، رئيس الفريق المكلف جهود تطوير لقاح ضد فيروس كورونا في الولايات المتحدة، عن أمله في أن ترخص الوكالة الأميركية للأدوية خلال النصف الثاني من كانون الأول/ديسمبر بتسويق لقاحي فايزر وموديرنا.