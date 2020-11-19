السيدة الأرجنتينية الأولى تقاضي "غوغل" بتهمة تحقير شخصها

رفعت السيدة الأرجنتينية الأولى قضية ضد "غوغل" لأنه برر منشورا اعتبرته شريكة الرئيس ألبرتو فرنانديز "محقرا للنساء".

وقدمت فابيولا يانييز شكوى إلى المحكمة المدنية والتجارية لمدينة بوينوس أيرس بعدما ظهر في 12 تشرين الثاني/نوفمبر "عنوان مشين حيث كان يفترض أن يظهر اسم السيدة الأولى ومهنتها" في مجموعة المعلومات على يمين صفحة محرك البحث، وفق ما قال محاميها لويس غولدين في بيان.

وجاء في الشكوى "في اللوحة الديناميكية لمحرك البحث الرئيسي على الموقع، بدلا من وصف مهنتها، وصفت بطريقة محقرّة وتشهيرية، كما كان يفترض أن يدرج اسمها الكامل".

وعندما يجري البحث عن مهنة يانييز على "غوغل" توصف السيدة الاميركية الاولى يوصف يدل على عدم الاضطلاع بأي دور فاعل، إضافة إلى تغيير اسمها.

ويانييز صحافية وممثلة تبلغ من العمر 39 عاما وعلى علاقة بالرئيس الأرجنتيني منذ العام 2014. وبصفتها السيدة الأولى، تقود أعمالا خيرية خصوصا مع الأطفال وتنشر صور الحملات التي تقوم بها في هذا الصدد على حسابها الشخصي في "إنستغرام" من دون المشاركة في النشاطات السياسية.

وفي الشكوى المقدمة، طلبت أنييز أيضا أن يوضح القضاء بالتفصيل و"بدقة" كيف نشر هذا الوصف ومدة ظهوره وأن يراجع "الإجراءات التي اتخذتها الشركة بشأن هذا المنشور".

وكانت نائبة الرئيس كريستينا كيرشنر هي التي أخطرت فرنانديز بهذا الهجوم على شريكته في محرك البحث وأوصت بمحاميها الخاص لويس غولدين الذي يمثلها في دعوى قضائية أخرى مقامة على "غوغل" في آب/أغسطس بعدما تم تصنيفها على أنها "سارقة الأمة الأرجنتينية".