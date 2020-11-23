بايدن يكشف أهم الأسماء في إدارته غداً وترامب يصر على التزوير

سيعلن الرئيس الاميركي المنتخب جو بايدن غداً الثلاثاء أسماء أول الأعضاء في إدارته المقبلة، فيما يواصل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب الإصرار على حصول عمليات تزوير في الانتخابات.

ويمضي بايدن في استعداداته لتسلم الحكم في كانون الثاني/يناير رغم تحرك ترامب على جبهات متعددة لمحاولة إلغاء نتائج التصويت في 3 تشرين الثاني/نوفمبر.

وقال رون كلاين الذي سيترأس مكتب بايدن لشبكة "ايه بي سي" الاحد "سترون التعيينات الأولى لحكومة الرئيس المنتخب الثلاثاء المقبل".

وقد أقر عدد متزايد من الشخصيات الجمهورية الكبرى إما بفوز بايدن وإما على الأقل حثوا رئيس إدارة الخدمات العامة - وهي الوكالة التي عادة ما تعمل بعيدا عن الأنظار وتدير البيروقراطية الفدرالية - على الإفراج عن أموال فدرالية لتغطية الفترة الانتقالية لبايدن.

وقال حاكم ولاية نيوجرسي السابق كريس كريستي الذي عمل مستشارا خلال الفترة الانتقالية لترامب، لشبكة "ايه بي سي" إن سلسلة الطعون القانونية التي قدمها الرئيس تشكل "إحراجا وطنيا".

من جهته قال حاكم ولاية ميريلاند لاري هوغان وهو جمهوري أيضا لشبكة "سي ان ان" إن ترامب يجعل البلاد تبدو كأنها "جمهورية موز" بينما ندد مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون في البرنامج نفسه بسلوك الرئيس.

فيما دافع السناتور عن داكوتا الشمالية كيفن كريمر عن إصرار ترامب على ضمان نزاهة الانتخابات ، لكنه أضاف لشبكة "أن بي سي" أن "الوقت قد حان لبدء الانتقال".

حتى النائب ديفين نونيس وهو من الموالين المتحمسين لترامب، اعترف بشكل غير مباشر في حديث مع شبكة فوكس نيوز بأن بايدن كان "أول شخص يدير حملة ناجحة من طابق سفلي" لمنزل.

وغرد ترامب مجددا الأحد مشيرا الى "تزوير هائل وغير مسبوق" وهو ما لم يتمكن محامو الرئيس المنتهية ولايته من إثباته.

وقال ترامب في تغريدة أخرى "حاربوا بشدة أيها الجمهوريون".

لكن تغريداته الاخيرة تأتي غداة نكسة قانونية أخرى مني بها حين رفض قاضٍ في ولاية بنسلفانيا مزاعم ترامب عن تزوير انتخابي واسع النطاق في الولاية في حكم لاذع ينتقد الإستراتيجية القانونية لفريق ترامب.

ويمهد هذا القرار القضائي القاسي لمصادقة بنسلفانيا على فوز الديموقراطي جو بايدن في الولاية، المقرر صدوره الاثنين.

اتهامات "بدون أساس":

وكتب القاضي ماثيو بران في حكمه أن فريق ترامب قدم "حججا قانونية تنم عن توتر، من دون أساس واتهامات مبنية على تكهنات" في شكاواهم بشأن بطاقات الاقتراع التي أرسلت بالبريد في بنسلفانيا.

وأضاف "في الولايات المتحدة لا يمكن أن يبرر هذا حرمان ناخب واحد من حق التصويت إن لم يكن كل ناخبي الولاية السادسة في عدد السكان" في البلاد، مؤكدا أن "شعبنا وقوانيننا ومؤسساتنا تتطلب المزيد".

وفاز بايدن في كل ولاية بأصوات الهيئة الناخبة التي تقرر في نهاية المطاف من سيدخل إلى البيت الأبيض. وحصل على 306 أصوات مقابل 232 لخصمه ترامب.

ومن المقرر أن تصوت الهيئة الناخبة رسميا في 14 كانون الأول/ديسمبر على أن تسبقها مصادقة الولايات على النتائج. وعادة ما تُصادق الولايات على النتائج بشكل روتينيّ بعد كلّ انتخابات رئاسيّة.

لكنّ رفض ترامب الإقرار بهزيمته يُعقّد العمليّة ويثير مخاوف من أن يلحق ذلك ضررا بثقة الأميركيين بنظامهم الانتخابي.