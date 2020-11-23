قتلى وإصابات في عملية طعن في كنيسة في كاليفورنيا

قتل شخصان وأصيب آخرون، الاثنين، في عملية طعن وقعت داخل كنيسة في مدينة سان خوسيه في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وأعلنت شرطة المدينة أنّ عملية الطعن "وقعت ليل الأحد؛ ونتج عنها إلى جانب القتيلين سقوط عدة مصابين بينهم إصابات حرجة"، حسب وكالة "أسوشيتيد برس".

بدوره، نعى عمدة المدينة، سام ليكاردو الضحايا قائلا: " قلوبنا مع عائلتي القتيلين اللذين فارقا الحياة متأثران بجروحهما إثر الهجوم على كنيسة جريس المعمدانية وسط المدينة".

وأضاف في تغريدة على تويتر أنه "تم القبض على أحد المشتبه بهم"، لكنه حذفها لاحقا، وقال إن بيانًا من الشرطة سيصدر حول التحقيقات.

ولم تعلن شرطة مدينة سان خوسيه حتى الساعة (7:15 ت.غ) أية تفاصيل عن المشتبه به أو دوافعه، كما لم تؤكد إلقاء القبض على أي شخص على صلة بعملية الطعن.