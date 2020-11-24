ترامب يوافق على بدء عملية انتقال السلطة إلى بايدن

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أوصى المؤسسة المعنية، من أجل البدء باتخاذ البروتوكولات المطلوبة لانتقال السلطة الى إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن.

وشكر ترامب عبر حسابه على تويتر، مديرة الخدمات العامة إميلي ميرفي، حيال تفانيها وولائها لبلدها، مشيرًا إلى أنها تعرضت للتحرش والتهديد لعدم بدئها بعملية الانتقال الى إدارة بايدن.

وقال: "قضيتنا مستمرة بقوة، وسنواصل معركتنا ونؤمن بأننا سننتصر، ولكن من أجل مصلحة بلادنا، أوصي إميلي وفريقها للبدء بالبروتوكولات الأولية من أجل مرحلة الانتقال، وقد أوصيت بالأمر ذاته لفريقي".

ووفق وسائل إعلام أمريكية، عزز بايدن انتصاره في 13 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بالفوز بولاية جورجيا (16 صوتا)، ليرفع عدد الأصوات التي حصل عليها من المجمع الانتخابي إلى 306.