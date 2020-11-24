نيفادا.. اختبار إلقاء قنبلة نووية خاملة من طائرة إف-35

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية إجراء اختبار لإلقاء مقاتلات إف-35 قنابل خاملة من طراز B61-12 النووية في ولاية نيفادا.

وذكر بيان صادر عن مختبر ساندا التابع لوزارة الطاقة الأمريكية الثلاثاء، أن الاختبار جرى في منطقة "تانوبا" للاختبارات العسكرية بولاية نيفادا، وتمت عملية الإلقاء بعد تجاوز المقاتلة سرعة الصوت.

وأشار البيان أنّ عملية الإلقاء جرت من ارتفاع 10 آلاف و500 قدم، وأنّ القنبلة أصابت هدفها في 42 ثانية.

وأفاد أن أهمية الاختبار تكمن في نقطتين، أولها أنه أول اختبار لإلقاء قنبلة نووية من سرعة تتجاوز 1 ماخ (1234 كيلو متر في الساعة) والثانية تتم من قبل مقاتلة إف-35 حيث حجرة الذخيرة فيها داخل جسم الطائرة.

وأشار المختبر أنّ مقاتلة إف-15 إي والقاذفة الشبح "B-2" أجريتا نفس الاختبار في مارس/آذار الماضي.