جو بايدن يكسر قدمه وهو يلاعب كلبه

كسر الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن قدمه اليمنى بعد انزلاقه وهو يلاعب كلبه وسيتوجب عليه انتعال حذاء طبي، بحسب ما أعلن فريقه الأحد.

ومن المقرر أن يؤدي بايدن اليمين الدستورية في 20 كانون الثاني/يناير، ليُصبح بذلك الرئيس الأكبر سنًا في تاريخ الولايات المتحدة.

في بادئ الأمر، تحدث كيفن أوكونور، الطبيب الشخصي للرئيس المنتخب، عن "التواء في القدم اليمنى"، قائلاً إن صور الأشعة السينية لم تكشف عن وجود أي "كسرٍ واضح"، لكنه أضاف أنه لا يزال يتعين إجراء فحص إضافي بالأشعة المقطعية.

وفي الفحص الإضافي "تأكد وجود" كسر صغير للغاية في منتصف قدم بايدن، بحسب ما قال أوكونور في بيان لاحق أصدره مكتب الرئيس المنتخب. وأضاف أن بايدن بحاجة على الأرجح إلى انتعال حذاء طبي على مدى أسابيع عدة.