البنتاغون: الإمارات تمول مرتزقة فاغنر الروسية في ليبيا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاغون" أن الإمارات تساعد في تمويل مرتزقة فاغنر الروسية في ليبيا.

جاء ذلك بحسب ما نقلت صحيفة "فورين بوليسي"، في وقت متأخر الإثنين، عن تقرير صادر عن المفتش العام لعمليات مكافحة الإرهاب في إفريقيا، التابع للبنتاغون.

وذكر التقرير الذي قالت الصحيفة إنه صدر الأسبوع الماضي، أن الإمارات تساعد على ما يبدو في تمويل مجموعة المرتزقة الروسية فاغنر في ليبيا، وهذا من شأنه تعقيد علاقة الولايات المتحدة الوثيقة مع الدولة الخليجية.

ويعد هذا التقرير أول تقييم رسمي علني من واشنطن عن الدور الذي تلعبه الإمارات في تمويل مجموعة فاغنر، ويأتي في أعقاب هزيمة الرئيس دونالد ترامب، وفوز الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.

ولطالما اشتبه خبراء في استخدام الإمارات متعاقدين عسكريين روس للمساعدة على تعتيم دورها في الصراع بليبيا.

بدوره، قال فريدريك ويري، الباحث البارز في برنامج الشرق الأوسط بمعهد كارنيغي للسلام الدولي: "يبدو الآن أن هناك وجودا روسيا دائما على خاصرة الناتو، وقد تم تمكينه من قبل حليف للولايات المتحدة"، في إشارة إلى الإمارات.

وأضاف: "لقد علمنا أن هناك تنسيقا ميدانيا في ساحة القتال بين الإمارات وفاغنر، لكن التمويل هو إدانة أخرى لتواطؤ الإمارات".

واختتمت فورين بوليسي بأنه بينما كانت الانتخابات الأميركية ما تزال في فوضى عارمة عندما اكتشف البنتاغون لأول مرة مقاتلين روس في ليبيا، فإن رحيل إدارة ترامب يجعل من السهل على البنتاغون التحدث علانية الآن.

ولم يصدر على الفور رد من الإمارات على الاتهام الأمريكي.

يشار أنه منذ بداية سبتمبر/أيلول 2019 تقاتل في ليبيا مرتزقة شركة فاغنر الروسية إلى جانب مليشيات الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، مما يزيد من تعقيدات الحل للأزمة المتواصلة منذ سنوات.