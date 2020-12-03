ترامب يسحب نصف دبلوماسيي بلاده من العراق

قال مسؤولون أمريكيون إن الرئيس دونالد ترامب قرر سحب نصف دبلوماسيي بلاده في العراق، وسط تصاعد التوتر مع إيران، وقبيل الذكرى السنوية الأولى لاغتيال الجنرال قاسم سليماني.

جاء ذلك بحسب ما نقلت صحيفتي "واشنطن بوست" و"بوليتيكو" الأمريكيتين، عن مسؤولين رفضوا الإفصاح عن هويتهم، مساء الأربعاء.

وأوضحت صحيفة "بوليتيكو" أن المسؤولين أكدوا لها قرار تخفيض عدد الموظفين، مشيرة أن الأمر من المفترض أن يكون مؤقتا وليس من الواضح متى سيستأنف الدبلوماسيون عملهم.

ونقلت الصحيفة عن أحد المسؤولين أن ما يصل إلى نصف عدد الموظفين الأمريكيين في السفارة والمنشآت الدبلوماسية الأخرى في العراق سيغادرون، مرجحا أن يكون عددهم بـ "العشرات".

بدورها قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن مسؤولا قال لها إن إدارة ترامب تعتزم خفض عدد موظفيها بالسفارة الأمريكية في بغداد، بشكل مؤقت.

وأوضح المسؤول أن الدافع وراء هذا القرار هو الخوف من حدوث أعمال عنف تستهدف الدبلوماسيين الأمريكية بالتزامن مع الذكرى الأولى لاغتيال سليماني.

وفيما لم تصدر وزارة الخارجية الأمريكية بيانًا رسميًا بهذا الخصوص، قالت بحسب "واشنطن بوست"، إن "حماية دبلوماسيينا في مختلف أنحاء العالم هو هدفنا الرئيس دائمًا".

ومطلع العام الجاري، اغتالت واشنطن القيادي البارز في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، بضربة جوية قرب مطار بغداد، وردت إيران بعدها بأيام قليلة باستهداف قاعدتين عسكريتين في العراق تضمان جنودا أمريكيين.