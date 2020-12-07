فنزويلا.. حزب مادورو يستعيد السيطرة على البرلمان

استعاد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وحزبه السيطرة على الجمعية الوطنية (البرلمان) التي كانت تسيطر عليها المعارضة، بعد حصول الحزب الاشتراكي الموحد على 67.6 بالمئة من الأصوات في الانتخابات التي جرت الأحد.

وأعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات في فنزويلا، الإثنين، أن حزب مادورو "فاز في الانتخابات التشريعية بعد فرز 82.35 بالمئة من الأصوات، والتي تشكل أكثر من 5.2 ملايين صوت".

وأضافت أن نسبة المشاركة في الانتخابات "منخفضة، ولا تتعدى 31 بالمئة من إجمالي الناخبين المسجلين للإدلاء بأصواتهم".

وكان من المنتظر أن يصوت في الانتخابات 20.7 مليون ناخب، لانتخاب أعضاء البرلمان الذي أصبح مجموع نوابه 227 بعد أن كان 167 سابقا، وذلك بقرار من اللجنة الوطنية للانتخابات.

وجاءت الانتخابات وسط حملة واسعة من قبل المعارضة تدعو إلى مقاطعة التصويت.

من جهته، رحب مادورو بالنتائج، وقال على تويتر: "فزنا بالأصوات، وهزمنا المعارضة الشريرة. يمكننا القول إن التغيير قادم".

وفي تغريدة لاحقة، هنأ مادورو جميع الفائزين في الانتخابات والمشاركين فيها على حد سواء.

وأضاف: "أتى أشخاص طيبون وملتزمون ومجتهدون إلى الهيئة التشريعية".

ومنحت الانتخابات، التي خاضها حوالي 14 ألف مرشح، لمادورو السيطرة من جديد على الجمعية الوطنية المكونة من 227 مقعدًا.

وسيتولى النواب المنتخبون مناصبهم في 5 كانون الثاني/ يناير 2021 ولمدة 5 سنوات.

والأربعاء الماضي، أعلن الرئيس الفنزويلي، أنه مستعد للتنحي إذا فازت المعارضة بالانتخابات التشريعية.

وقبل الانتخابات، أعلنن إدارة مادورو العفو عن 110 من قادة المعارضة، بينهم 26 نائباً في البرلمان.

وتشهد فنزويلا، توترا منذ 23 يناير/ كانون الأول 2019، إثر إعلان رئيس البرلمان زعيم المعارضة خوان غوايدو "أحقيته" بتولي الرئاسة مؤقتا إلى حين إجراء انتخابات جديدة.

وسرعان ما اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بـ"غوايدو" رئيسا انتقاليا لفنزويلا، وتبعته كندا ودول من أمريكا اللاتينية وأوروبا.

وفي المقابل، تمسكت بلدان بينها روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا بشرعية الرئيس الحالي نيكولاس مادورو، الذي أدى في 10 يناير الماضي، اليمين الدستورية رئيسا لفترة جديدة من 6 سنوات.