كندا ترفض مقترحاً للاعتراف بإقليم قره باغ الأذربيجاني كدولة مستقلة

رفض مجلس الشيوخ الكندي مقترحا تقدم به سيناتور ذو أصول يونانية، للاعتراف بإقليم "قره باغ" الأذربيجاني كدولة مستقلة.

وقد رفض معظم أعضاء المجلس المقترح الذي تقدم به عن الحزب المحافظ بمقاطعة كيبك، ليو هوساكوس.

وطالب هوساكوس في مقترحه، الحكومة الكندية بإدانة ما سماها "الهجمات" التركية والأذربيجانية على "قره باغ"، والاعتراف بالإقليم دولة مستقلة، وحظر تصدير المعدات العسكرية إلى تركيا بشكل دائم.

ورفض 53 من السيناتورات المشاركين في جلسة التصويت المقترح المذكور، فيما صوت 16 آخرون بالموافقة، وامتنع 5 عن التصويت.

والأسبوع الفائت، صدّقت الجمعية الوطنية الفرنسية، على قرار يحث حكومة باريس على الاعتراف بما يسمى "جمهورية قره باغ"، وذلك بعد أسبوع من إقرار مجلس الشيوخ مشروع القرار ذاته.

ومنذ عام 1992، كانت أرمينيا تحتل نحو 20 بالمئة من أراضي أذربيجان، التي تضم إقليم "قره باغ" (يتكون من 5 محافظات)، و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي "آغدام" و"فضولي".

وفي 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم "قره باغ"، وذلك عقب هجوم شنه الجيش الأرميني على مناطق مأهولة مدنية.

وبعد معارك ضارية استمرت نحو 4 أسابيع، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، توصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ينص على استعادة أذربيجان السيطرة على محافظات محتلة قبل نهاية العام الحالي.

ووفق الأمم المتحدة، يعتبر إقليم "قره باغ" (الذي كانت تحتله أرمينيا)، تابعا للأراضي الأذربيجانية.