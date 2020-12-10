ترامب يفشل في الاعتراض على مسودة ميزانية البنتاغون للعام 2021

صادق مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة على مسودة الميزانية الدفاعية بقيمة 740 مليار دولار، رغم معارضة الرئيس المنتهية ولايته.

وصوت 335 نائبا الثلاثاء، لصالح المسودة مقابل 78 صوتا ضدها، ما يشير إلى أن المجلس سيتمكن من تجاوز فيتو الرئيس دونالد ترامب في حال قرر استخدامه.

وكان ترامب قد هدد بفرض الفيتو على مسودة القانون لأسباب عدة بينها أنها تتضمن بندًا حول إزالة أسماء الجنرالات الكونفدراليين عن أسماء القواعد العسكرية.

كما عارض ترامب مسودة الميزانية لأنها لا تلغي ما يعرف بـ"الفصل 230" الذي يحمي الشركات التكنولوجية الكبرى مثل "غوغل" و"فيسبوك" و"تويتر" من المسؤولية عن المحتويات التي ينشره مسخدمو الإنترنت على منصاتها.

وبشكل عام تقضي مسودة الميزانية بتخصيص أكثر من 635 مليار دولار لتغطية الاحتياجات العامة لوزارة الدفاع "البنتاغون"، و26.6 مليار دولار لتنفيذ البرامج في مجال أمن الطاقة و69 مليار دولار للعمليات في الخارج.

بنود بالمسودة خاصة بتركيا:

كما تضمنت مسودة القانون مطالبة بفرض عقوبات على تركيا بسبب شرائها صواريخ "إس-400" الروسية، ويحدّد شروط رفع هذه العقوبات.

وبحسب المسودة، فإن العقوبات ستفرض وفق قانون معاقبة الدول المتعاونة مع خصوم الولايات المتحدة الأمريكية المعروفة باسم كاتسا CAATSA، بسبب شرائها من روسيا صواريخ "إس-400"، على أن يبدأ فرض العقوبات عليها بعد 30 يوماً من المصادقة على الميزانية.

وطالبت المسودة الرئيس بتطبيق 5 بنود على الأقل من أصل 12 بنداً يتضمنها قانون "كاتسا"، من دون أن تشمل المواد المستوردة، وهذه المواد هي المواد الخام أو المصنعة والمواد الغذائية ومواد الرقابة.

وحدّدت المسودة شروطاً لرفع العقوبات، وهي: "بعد فرض العقوبات لعام، يقدم الرئيس إلى لجان الكونغرس المعنية تقريراً يتضمن التأكد من عدم وجود أي أسلحة روسية على التراب التركي، والتأكد من عدم تشغيل المنظومة من قبل أي شركة روسية أو ما يمثل الدولة الروسية، والتأكد من عدم تفعيل المنظومة الصاروخية".

كما حدّدت المسودة شروطاً "بتقديم الحكومة التركية تعهداً بعدم الحصول عبرها أو عبر أي شركة وسيطة تشتري باسمها هذه المنظومة، ووفق ما تقر به المادة 231 من قانون كاتسا، فإنه في حال حصول ما سبق يمكن رفع العقوبات عن تركيا".

وتعد "إس-400"، من أكثر منظومات الدفاع الجوي تطورًا في العالم، وهي من إنتاج شركة "ألماز-أنتي"، المملوكة للحكومة الروسية.

ووفقاً للمسودة ببندها الـ159، فإنه عقب المصادقة على الميزانية ودخولها حيز التنفيذ بـ15 يوماً، يطلب البدء في البحث عن شركات بديلة عن الشركات التركية المساهمة في تقديم أجزاء من المقاتلة الأمريكية "إف-35"، بعد إخراج تركيا من برنامج التصنيع.

عقوبات ضد روسيا ومشاريع مهمة لها:

وتضم مسودة القانون توسيع العقوبات ضد مشروع "السيل الشمالي-2" لضخ الغاز الروسي إلى أوروبا عبر بحر البلطيق، الذي تنفذه شركة "غازبروم" الروسية بالتعاون مع عدة شركات أوروبية.

كما ينص على فرض عقوبات على مشروع "السيل التركي" لضخ الغاز الروسي إلى تركيا وجنوب أوروبا.

ومن المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ على التشريع خلال الأيام القادمة وفي حال إقراره سيحال إلى الرئيس للتوقيع عليه أو استخدام حق النقض (الفيتو) ضده.