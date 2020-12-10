تعيين إمام مسلم في برلمان ولاية كاليفورنيا الأمريكية

أعلن مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية "كير"، الأربعاء، عن تعيين رجل دين مسلم لأول مرة في برلمان ولاية كاليفورنيا.

وأوضح بيان صادر عن المجلس المذكور، أن رئيس برلمان الولاية، أنطوني ريندون، قام بتعيين الإمام محمد ياسر خان "موظفًا دينيًا في البرلمان".

وشدد البيان على أن ياسر خان يعتبر أول رجل دين مسلم يتم تعيينه في برلمان الولاية المذكورة.

مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية أوضح كذلك أن هناك الآلاف من سكان كاليفورنيا سيستفيدون من خدمات الإمام ياسر خان، مضيفًا "فوجوده في البرلمان سيكون مصدر إلهام للعديد من المواطنين".

يشار إلى أن الإمام ياسر خان هو مؤسس منظمة "المصباح" غير الحكومية التي تدعم عائلات المهاجرين، وما زال رئيس مجلس المنظمات الإسلامية بمدينة ساكرامنتو عاصمة كاليفورنيا، وعمل أيضًا موظفًا دينيًا في سجن المنطقة والمستشفى.

ومن المنتظر أن يقضي ياسر خان عامين في وظيفته التي عين من خلالها ببرلمان الولاية.