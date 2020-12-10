مجلس النواب الأمريكي يقر ميزانية مؤقتة لتجنب تعليق عمل الحكومة

أفادت وسائل إعلام أمريكية، الأربعاء، أن مجلس النواب أقر ميزانية مؤقتة حتى الـ18 ديسمبر/كانون ثانٍ الجاري؛ لتجنب تعليق عمل الحكومة خلال الفترة المقبلة.

وجاء إقرار مشروع القانون بعد موافقة 343 نائبا، فيما عارضه 67 نائبا فقط، وفق المصادر نفسها.

وأوضحت المصادر، أن مشروع القانون سيتم تمريره من قبل مجلس الشيوخ تمهيدا لتوقيع الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، عليه، قبل الـ11 من ديسمبر.

ويحرص كلا المجلسين على تجنب إغلاق حكومي مدمر في خضم وباء كورونا، حيث وصف زعيم الأغلبية في مجلس النواب ستيني هوير، الإجراء المؤقت، بأنه "اعتراف بالفشل".

وقال: "هذا ما يتعين علينا القيام به لإبقاء الحكومة مستمرة، لكن ليس علينا أن نصدق أو نتظاهر أو نتخيل أن هذه هي الطريقة التي يتعين علينا القيام بها لأداء الأعمال".

ووقع ترامب في أكتوبر/تشرين أول الماضي، قرارا بتمديد التمويل الحكومي حتى الـ11 من ديسمبر.