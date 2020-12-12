بايدن:واشنطن ستعود مجددا إلى اتفاقية باريس للمناخ بعد 39 يوما

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، السبت، أن "بلاده ستنضم مجددا إلى اتفاقية "باريس للمناخ" بعد 39 يوما.

وقال بايدن في تغريدة عبر "تويتر": "منذ 5 سنوات في مثل هذا اليوم، اجتمع العالم لاعتماد اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ".

وأضاف: "في غضون 39 يوما، ستنضم إليها الولايات المتحدة"، في إشارة إلى اليوم الأول الذي سيدخل فيه بايدن البيت الأبيض.

وفي 20 يناير/كانون الثاني المقبل، يستلم الديمقراطي بايدن مهامه من الرئيس الجمهوري الحالي المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وأكد بايدن أن "واشنطن ستعمل على حشد العالم لدفع تقدم أكثر وأسرع لمعالجة أزمة المناخ بشكل مباشر".

وانسحبت الولايات المتحدة من اتفاق باريس الذي يعد أول اتفاقية دولية خاصة بمكافحة تغيرات المناخ على مستوى العالم.

وفي 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، دخل القرار المثير للجدل، الذي أعلنه الرئيس دونالد ترامب قبل سنوات، حيز التنفيذ.

وفي تقرير المناخ السنوي، أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، مؤخرا، أن عام 2020 في طريقه ليصبح العام الثالث الذي يسجل رقما قياسيا في درجات الحرارة، بعد عامي 2016 و2019.

واتفاق باريس للمناخ هو أول اتفاق دولي شامل حول حماية المناخ، تم التوصل إليه في 12 ديسمبر/ كانون الأول 2015 بباريس، بعد مفاوضات مطولة بين ممثلين عن 195 دولة، وتُلزم المعاهدة الدول الموقعة باحتواء معدل الاحتباس الحراري.

وفي أبريل/نيسان 2016، وقعت 190 دولة على الاتفاقية المعروفة أيضا باسم "كوب 21"، ليصبح عدد الدول الأعضاء فيها 189 بعد انسحاب الولايات المتحدة.