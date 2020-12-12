ترامب يشعر بالخذلان من قرار المحكمة العليا الأمريكية

انتقد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، السبت، المحكمة العليا في بلاده، على موقفها بخصوص الانتخابات، وقال: "لقد خذلتنا".

جاء ذلك في تغريدة على تويتر في أعقاب رفض المحكمة دعوى لإبطال نتائج الانتخابات الأمريكية في 4 ولايات.

وقال ترامب في تغريدة، اليوم: "لقد خذلتنا المحكمة العليا حقا".

وأضاف ترامب في تغريدة أخرى، متحدثا عن نفسه: "تكون أنت رئيس الولايات المتحدة، وقد مررت للتو بانتخابات حصلت فيها على أصوات أكثر من أي رئيس في التاريخ، وبفارق كبير؛ لكنك خسرت كما هو مزعوم. ولا تستطيع "الوقوف" أمام المحكمة العليا، لذلك "تتدخل" عبر ولايات رائعة" لرفع دعاوى قضائية.

وأشار أيضا أن تلك الدعاوى تم رفضها جميعا دون النظر حتى إلى الأسباب العديدة التي قدمت لأجلها.

واختتم قائلا، مكررا مزاعمه: "انتخابات مزورة وسنواصل الكفاح".

ورفضت المحكمة العليا، الجمعة، النظر في دعوى تقدمت بها سلطات تكساس لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية، كما رفضت الادعاءات الأخرى ذات الصلة.

وفاز الديمقراطي جو بايدن بعدما حصد 306 أصوات في المجمع الانتخابي، مقابل 232 صوتًا لترامب، متجاوزًا العدد المطلوب من أصوات المجمع الانتخابي، وهو 270 صوتًا على الأقل.

ويواصل ترامب رفض الاعتراف بهزيمته أمام بايدن، ويؤكد أن الانتخابات "سرقت" منه.