تركيا.. أكثر من 29 ألف حالة إيجابية بكورونا وحصيلة المتعافين تتجاوز مليونا و581 ألفا

بلغت حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في تركيا مليونا و581 ألفا و565، حتى مساء السبت.

جاء ذلك إثر تسجيل 20 ألفا و191 حالة شفاء، خلال آخر أربع وعشرين ساعة، وفق بيانات نشرتها وزارة الصحة.

كما سجلت الوزارة 29 ألفا و136 إصابة، و222 وفاة جراء الفيروس.

وبذلك ارتفعت حصيلة الإصابات إلى مليون و809 آلاف و809، والوفيات إلى 16 ألفا و199.

وفي تعليقه على البيانات، قال وزير الصحة فخر الدين قوجه، إن استقرار الزيادة في عدد المرضى يبعث على السعادة.

ودعا قوجه، عبر تويتر، إلى مواصلة الالتزام الكامل بالقيود المفروضة في إطار مكافحة الوباء.

وأضاف: "دعونا نحمِ أحبتنا حتى تطبيق اللقاح وملاحظة تأثيره على نطاق واسع".