5 جرحى في صدامات بين متظاهرين موالين ومعارضين لترامب في العاصمة الأمريكية

شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن صدامات بين مجموعات مؤيدة للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، وأخرى معارضة له ما أوقع 5 جرحى.

ووقعت الصدامات يوم السبت، رغم التدابير الأمنية المشددة التي اتخذتها شرطة العاصمة.

واصطدمت مجموعة مؤيدة لترامب تحمل اسم "اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى"، مع مجموعة أخرى معارضة للرئيس المنتهية ولايته.

وأُصيب خمسة أشخاص بجروح في الصدامات بينهم أربعة بجروح خطيرة بسلاح أبيض وأحدهم بالرصاص.

وحصل الصدام عندما حاولت مجموعة معارضة لترامب التوجه نحو ميدان "BLM" القريب من البيت الأبيض.

وتعرض أحد المتظاهرين للطعن بالسكين، فيما أوقفت الشرطة عددا من المشاركين في التظاهرات.

كما منعت الشرطة الأمريكية مؤيدي ترامب من دخول الشارع المؤدي إلى البيت الأبيض.

وكانت العاصمة الأمريكية شهدت أحداثا مماثلة يومي 14-15 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بين مؤيدي ترامب والرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.