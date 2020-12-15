المجمع الانتخابي الأمريكي يصادق رسميا على بايدن رئيساً للبلاد

صادق المجمع الانتخابي الأمريكي، الثلاثاء، رسميا على أن يكون المرشح الديمقراطي جو بايدن هو الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة.

وشاركت في التصويت، ديريا طاشقين، وهي أول مندوبة تركية تدخل المجمع الانتخابي في الولايات المتحدة المكون من 538 عضوا.

وعقب المصادقة على فوزه، قال بايدن في تصريحات بمدينة ويلمنغتون: "كما فعلنا على مر التاريخ، حان الوقت لفتح صفحة جديدة".

وأفاد أن "الديمقراطية الأمريكية ما زالت قوية رغم اعتداءات" الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، وتعهد بأن يكون رئيسا لجميع الأميركيين.

وستجري مناقشة نتائج تصويت المجمع الانتخابي لإعادة المصادقة عليها، خلال جلسة للكونغرس في 6 يناير / كانون الثاني القادم، برئاسة نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس.

وفاز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الـ 59 التي أجريت في 3 نوفمبر / تشرين الثاني، بأصوات 306 مندوبين، بينما كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد حصل على أصوات 232 مندوبا.

ويجتمع جميع الناخبين البالغ عددهم 538 في ولاياتهم للإدلاء بأصواتهم لمنصب الرئيس الأمريكي، بناءً على نتائج الانتخابات من قبل جميع الولايات البالغ عددها 50 ولاية، وواشنطن العاصمة.

ويحتاج مرشح الرئاسة إلى الفوز بغالبية أصوات أعضاء المجمع الانتخابي، لضمان الوصول إلى البيت الأبيض.

وفي الظروف العادية تعد الخطوة إجراءً شكليا يتم بعد حسم مراحل الاقتراع الشعبي العام غير المباشر المعمول به في الولايات المتحدة والذي يمثل بها المجمع حلقة مفصلية، إلا أنها هذه المرة تتخذ بعدا استثنائيا إذ ما يزال ترامب وأنصار له رافضين الاعتراف بالهزيمة.

وتفيد تقارير بأنه ورغم أن مزاعم ترامب بشأن التزوير تحظى بدعم عدد كبير من أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ، إلا أن بعضهم قد يكون على استعداد للاعتراف بفوز بايدن بعدما تصادق الهيئة الناخبة عليه.