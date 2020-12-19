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بومبيو يشير صراحة إلى وقوف روسيا وراء الهجمات الإلكترونية الأخيرة

وكالة الأنباء الفرنسية
إسطنبول
نشر في 19.12.2020 12:20
بومبيو يلتقي نظيره الروسي في ماي 2019 الفرنسية بومبيو يلتقي نظيره الروسي في ماي 2019 (الفرنسية)

أشار وزير الخارجية الأميركي صراحة إلى روسيا بأنها تقف وراء الهجوم الإلكتروني الكبير الذي طال عدة وكالات حكومية أميركية وأهدافًا في كل أنحاء العالم تقريباً.

وقال مايك بومبيو لبرنامج "ذي مارك ليفين شو" الجمعة "كانت هناك جهود كبيرة لاستخدام جزء من برنامج معلوماتي لطرف ثالث لدس رمز أساسي داخل أنظمة الحكومة الأميركية". وأضاف "الآن يمكننا أن نقول بشكل واضح جدا إن الروس" يقفون وراء ذلك الهجوم.

وكان بومبيو أشار الاثنين إلى تورط موسكو في هذه الهجمات مؤكدا أن الحكومة الروسية قامت بمحاولات متكررة لاختراق شبكات الحكومة الأميركية.

وذكرت مجموعة مايكروسوفت في وقت متأخر من الخميس أنها أبلغت أكثر من أربعين عميلا استهدفوا بالبرامج الضارة التي يقول خبراء الأمن إنها قد تسمح للمهاجمين بالوصول بلا قيد إلى الأنظمة الحكومية الرئيسية وشبكات الطاقة الكهربائية والمرافق الأخرى.

وأكد رئيس شركة مايكروسوفت براد سميث في منشور على مدونة أن نحو ثمانين بالمئة من العملاء المتضررين موجودون في الولايات المتحدة، إلى جانب آخرين في بلجيكا وبريطانيا وكندا وإسرائيل والمكسيك وإسبانيا والإمارات العربية المتحدة.

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