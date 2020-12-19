ترامب ينتقد اتهام روسيا بالهجوم الإلكتروني على مؤسسات أمريكية

انتقد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، السبت، اتهام روسيا بالهجوم الإلكتروني الأخير الذي تعرضت له مؤسسات بالولايات المتحدة.

وكتب ترامب، في تغريدة عبر تويتر قائلا: "لقد تم اطلاعي بشكل كامل عما حدث وكل شيء تحت السيطرة. الإعلام الكاذب ضخمة وأعطاه حجما أكبر مما هو في الواقع".

وحول توجيه الاتهام إلى روسيا، قال ترامب: "روسيا هي المعزوفة الأولى عندما يحصل أي شيء. الجميع خائف من مناقشة الأمر والكشف عن الجهة التي نفذت الهجمات، وذلك لأسباب مالية على الأرجح"، في إشارة إلى الصين، حسب محللين.

وكرر ترامب زعمه أنه فاز في انتخابات 2020، بقوله: "الماكينات التي نظمت الانتخابات يمكن أن تكون قد تعرّضت لضربة"، رابطا بين ذلك والهجمات الإلكترونية، ما دفع تويتر مباشرة إلى وضع إشارة إلى جانب تغريدته.

والجمعة، رجح وزير الخارجية مايك بومبيو، مسؤولية روسيا عن هجمات إلكترونية غير مسبوقة، استهدفت وكالة فيدرالية في الولايات المتحدة، وهو ما نفته موسكو.

وقال بومبيو: "من الواضح جدا أن الروس يقفون خلف الهجوم السيبراني على وكالات حكومية فيدرالية"، بحسب شبكة "سي إن إن".