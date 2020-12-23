ترامب ينتقد منح الجيش المصري مساعدات بقيمة 1.3 مليارات دولار

انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مشروع قرار صادق عليه الكونغرس يشمل مساعدات لدول أجنبية، فيما اتهم الجيش المصري باستخدام المساعدات الأمريكية لشراء معدات عسكرية من روسيا.

جاء ذلك في إطار رفض ترامب لمشروع القرار الذي أقره الكونغرس الاثنين، ليصبح قانونًا، والذي يتضمن خطة للإنعاش الاقتصادي على خلفية جائحة كورونا.

وقال ترامب، في رسالة مصورة من البيت الأبيض، بثها عبر حسابه على "تويتر" مساء الثلاثاء، إن "الخطة تشمل مساعدات بقيمة مليون دولار لكمبوديا، و134 مليون دولار لميانمار، و1.3 مليار دولار لمصر سيستخدمها الجيش المصري بشكل شبه حصري لشراء معدات عسكرية من روسيا".

وأضاف مستنكرا: "مشروع القرار يسمى قانون الإغاثة من كورونا، لكن ليس له علاقة بالفيروس".

وتابع: "يرسل الكونغرس الكثير من الأموال إلى الدول الأجنبية وجماعات الضغط والمصالح الخاصة، بينما يعطي الحد الأدنى من المساعدات إلى الشعب الأمريكي، الذي يحتاج حقا إلى الدعم، فهذا ليس ذنبهم بل كان خطأ الصين".

وكان من المتوقع أن يوقع ترامب الذي يترك منصبه في 20 يناير/ كانون الثاني المقبل، على مشروع القرار الجديد الذي أقره الكونغرس.

غير أنه رفض في رسالته مشروع القانون بحجة أنه ينفق الأموال على دول أخرى، وأن هذه الأموال يجب أن تذهب إلى الأمريكيين الذين يعانون، ووصف المشروع بأنه "وصمة عار".

كما طالب ترامب بأن يتخلص الكونغرس من "العناصر المهدورة وغير الضرورية، وأن يضع مشروع قانون مناسب".

وحث على تعديل الميزانية الجديدة، التي بلغت 900 مليار دولار، لزيادة مبلغ التحفيز للأميركيين من 600 دولار للفرد، إلى 2000 دولار للأفراد، أو 4000 دولار للأزواج.