3 قتلى في إطلاق نار بولاية إلينوي الأمريكية

قتل 3 أشخاص، وأصيب 3 آخرين، في إطلاق نار بصالة بولينغ، في مدينة روكفورد، بولاية إلينوي الأمريكية، وتم احتجاز مشتبه به، حسب ما أفادت الشرطة.

وقال رئيس الشرطة، دانيال أوشي، السبت، في تصريح صحفي، إن الشرطة تلقت عدة مكالمات للإبلاغ عن إطلاق نار، ووقوع ضحايا، في صالة "دون كارتر لاينز"، حوالي الساعة 6:55 مساءا بالتوقيت المحلي (00:55 ت.غ)، حسب شبكة "سي إن إن".

وأوضح أوشي، أن: "لما وصل رجال الشرطة إلى موقع الحادث، كان من أطلق النار ما زال في المبنى، ولم يقم أي من الضباط بإطلاق النار، حسبما نعرف حتى الآن".

وأضاف: "لكن المشتبه به، والوحيد الذي نعتقد أنه المسؤول عن الحادث حتى الآن، لدينا رهن الاحتجاز".

وتابع أوشي أن الشرطة وجدت 3 قتلى في مكان الحادث، و3 مصابين آخرين بجروح إثر إطلاق النار، وتم نقل الضحايا إلى المستشفى.

كما أفاد أن الشرطة تعتقد بأن ما حدث كان هجوما عشوائيا.