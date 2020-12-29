بايدن: موظفو ترامب في البنتاغون يعرقلون عملية انتقال السلطة

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن الاثنين أن الموظفين الذين عينهم دونالد ترامب في البنتاغون يعرقلون عملية انتقال السلطة، محذرا من ان الولايات المتحدة قد تواجه مخاطر أمنية جراء ذلك.

وبعد تلقيه مع نائبته كامالا هاريس إحاطة حول الأمن القومي من طاقمه المكلف ترتيب الانتقال، قال بايدن إن الموظفين الاداريين في البنتاغون وكذلك مكتب الادارة والميزانية يضعون "عوائق".

وأضاف: "حاليا لا نحصل على كل المعلومات التي نحتاجها من الادارة المنتهية ولايتها حول نقاط رئيسية متعلقة بالأمن القومي".

ووصف الأمر بأنه "هذا انعدام مسؤولية".

وقال بايدن إنه يسعى للحصول على "صورة كاملة" من الادارة المنتهية ولايتها حول تمركز الجنود الاميركيين حول العالم.

وأضاف "نحتاج الى رؤية كاملة للتخطيط للميزانية الذي يجري العمل عليه في وزارة الدفاع والوكالات الأخرى من أجل تجنب أي ارباك أو استغلال من قبل خصومنا للحاق بنا".

ورفض ترامب حتى الآن الإقرار بالهزيمة في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 3 تشرين الثاني/نوفمبر وفاز بها بايدن، مطلقا مزاعم حول حصول تجاوزات وتزوير.

وقال وزير دفاع ترامب بالوكالة كريس ميلر إن الإدارة المنتهية ولايتها اتفقت مع فريق بايدن على إيقاف الإحاطات خلال موسم الأعياد، وهو ما نفاه فريق بايدن.

والإثنين أصدر ميلر بيانا أكد فيه أن جهود تنسيق البنتاغون مع الفريق الانتقالي "تتجاوز ما قامت به إدارات أخرى ولا يزال أمامنا أكثر من ثلاثة اسابيع".

وأضاف أن مسؤولي وزارة الدفاع سيواصلون العمل "بطريقة تمتاز بالشفافية والزمالة" لدعم انتقال السلطة.