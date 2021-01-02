الكونغرس الأميركي يصوت لصالح إبطال فيتو ترامب المتعلق بموازنة الدفاع

وجه الكونغرس الأميركي الجمعة صفعة غير مسبوقة لدونالد ترامب عبر التصويت، بغالبية كبيرة، لصالح إبطال الفيتو الذي استخدمه الرئيس المنتهية ولايته ضد إقرار موازنة الدفاع.

وأقر مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون، ب81 صوتا مقابل 13، الموازنة المذكورة البالغة 740 مليار دولار رغم "اعتراضات الرئيس"، وذلك خلال جلسة طارئة الجمعة.

وكان مجلس النواب ذو الغالبية الديمقراطية قام بالخطوة نفسها الاثنين، ما يعني إقرار النص نهائيا.

وانضم معظم النواب الجمهوريين الى زملائهم الديمقراطيين في تحد لترامب قبيل انتهاء ولايته بعدما تباهى طويلا بأنه يحظى بدعمهم.

وعلى مدى اربعة أعوام في البيت الابيض، استخدم ترامب حقه في الفيتو تسع مرات ضد قوانين أقرها المجلسان. وهي المرة الاولى التي ينجح فيها الكونغرس في تأمين غالبية الثلثين الضرورية لتجاوز الفيتو.

ويأتي ذلك بعدما ازداد عدد النواب الجمهوريين الذين اقروا بهزيمته في انتخابات الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر الرئاسية في حين يصر على رفض ذلك.

وكان ترامب ندد بداية الاسبوع بما اعتبره "قيادة جمهورية ضعيفة ومتعبة".

لكن زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل مضى في المواجهة داعيا اعضاء حزبه الى التصويت على موازنة الدفاع للعام 2021. وقال الجمعة في مستهل المناقشات "المطلوب التأكيد لأننا لا نزال في السباق في مواجهة منافسينا مثل روسيا والصين".

واضاف "إنها أيضا مناسبة لتذكير جنودنا وعائلاتهم بأنهم يحظون بدعمنا".