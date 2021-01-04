"سي إن إن": ترامب أوقف سحب حاملة الطائرات من الشرق الأوسط

ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، الاثنين، أن الرئيس دونالد ترامب هو من أوقف مغادرة حاملة الطائرات "نيميتز" منطقة الشرق الأوسط.

ونقلت "سي إن إن" عن مسؤول كبير بوزارة الدفاع الأمريكية (لم تسمّه) قوله إن "الرئيس ترامب وجَه وزير الدفاع بالإنابة كريستوفر ميللر لأن يأمر حاملة الطائرات الأمريكية بعدم مغادرة الشرق الأوسط، بعد اجتماع في البيت الأبيض الأحد".

وتعد توجيهات ترامب بمثابة تراجع عن قرار البنتاغون، الأسبوع الماضي، سحب حاملة الطائرات "يو إس إس نيميتز" من منطقة الخليج، وذلك بشكل جزئي لإرسال إشارة تهدئة إلى إيران، وسط التوترات المتزايدة بين واشنطن وطهران.

وأضاف المسؤول بالبنتاغون أن "فكرة ميللر عن خفض التصعيد لم يتم تبنيها كسياسة رسمية معتمدة".

ولم يرد البيت الأبيض ومجلس الأمن القومي على الفور على طلب "سي إن إن" للتعليق.

ومساء الأحد، قال كريس ميلر، القائم بأعمال وزير الدفاع، في بيان، إن "حاملة الطائرات "يو إس إس نيميتز" ستبقى في الخليج بسبب التهديدات الأخيرة التي أصدرها القادة الإيرانيون ضد الرئيس (الأمريكي) دونالد ترامب ومسؤولين حكوميين أمريكيين آخرين".

وجاءت هذه الخطوة في خضم تهديدات من الحكومة الإيرانية بالتزامن مع حلول الذكرى الأولى لمقتل قائد فيلق القدس السابق، قاسم سليماني يوم 3 يناير/كانون الثاني 2020، في غارة أمريكية بالعراق.

وتجري حاملة الطائرات " نيميتز" دوريات في مياه الخليج منذ أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بهدف توفير الدعم القتالي والغطاء الجوي مع انسحاب القوات الأمريكية من العراق وأفغانستان.

غير أن وسائل إعلام أمريكية، كشفت، الخميس، أن ميلر أمر حاملة الطائرات بالعودة إلى قاعدتها في الولايات المتحدة.